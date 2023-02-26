Galatasaray'ın dev projeleri hayata geçiyor

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi, sportif başarının yanı sıra mali başarıyı yakalamak için de çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.





Sarı-kırmızılı kulüp, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin tamamına sahip olmak için gerçekleştirdiği girişimler olumlu sonuçlandı. Emlak Konut'a ait olan 40 dönümlük arazi için anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, bu 40 dönüm araziyi satın almak için gerekli olan 1 milyar TL'lik fonu da geçtiğimiz hafta içerisinde buldu. Kısa süre içerisinde imzaların atılması ve Florya'nın tüm tapusunun Galatasaray'a geçmesi bekleniyor.





Galatasaray, burada hayata geçirilecek olan konut projesiyle birlikte yaklaşık 4 milyar TL'lik bir gelir bekliyor.









Rezidansların parası Kemerburgaz'a





Florya Metin Oktay Tesisleri'nde inşaat yapabilmek için Kemerburgaz arazisine yeni tesislerini inşa etmesi gereken sarı-kırmızılı kulüp, bu projeye de start veriyor. Galatasaray, aralık ayında duyurduğu GS Leo Residences projesinden gelecek olan gelirle Kemerburgaz'daki tesisleri inşa edecek. Mecidiyeköy'de bulunan bina için geliştirilen projeden de yaklaşık 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.





Sarı-kırmızılı kulüp, hem futbol takımlarının daha iyi şartlar altında antrenman yapması hem de Florya'da planlanan inşaatın bir an evvel başlaması için Kemerburgaz tesislerini yeni sezona yetiştirmeye çalışacak.















