Galatasaray'ın gönderdiği kaleci kurtarış rekoru kırıyor

Galatasaray'ın kiralık olarak Menemenspor'a gönderdiği kaleci Ahmet Batuhan Şen, TFF 1. Lig'de dikkat çekici bir performans sergiliyor.
Ahmet Batuhan Şen geçtiğimiz hafta sonu takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta tam 10 net kurtarışa imza attı. Ahmet Batuhan bu performansıyla maçın adamı seçildi.
22 yaşındaki futbolcu 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda yer alıyor.
- Ahmet Batuhan Şen, Ocak ayında Menemenspor'a 1.5 yıllığına kiralık olarak verilmişti.