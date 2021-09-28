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Galatasaray'ın gönderdiği kaleci kurtarış rekoru kırıyor

Galatasaray'da Okan Kocuk ile birlikte genç file bekçisi Ahmet Batuhan Şen de kiralık olarak başka bir takımda forma giyiyor. 22 yaşındaki kaleci transfer olduğu takımda gösterdiği performansla sarı kırmızılı futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın gönderdiği kaleci kurtarış rekoru kırıyor
Galatasaray altyapısında yetişen Ahmet Batuhan Şen, Menemenspor'dan önce de Hekimoğlu takımına kiralanmıştı.

Galatasaray'ın kiralık olarak Menemenspor'a gönderdiği kaleci Ahmet Batuhan Şen, TFF 1. Lig'de dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Ahmet Batuhan Şen geçtiğimiz hafta sonu takımının Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta tam 10 net kurtarışa imza attı. Ahmet Batuhan bu performansıyla maçın adamı seçildi.

22 yaşındaki futbolcu 37 kurtarış ile TFF 1. Lig'in ve Süper Lig'in en fazla kurtarış yapan kalecisi konumunda yer alıyor.

  • Ahmet Batuhan Şen, Ocak ayında Menemenspor'a 1.5 yıllığına kiralık olarak verilmişti.



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