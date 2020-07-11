Galatasaray'ın istediği Luis Abram kimdir, kaç yaşında, nereli, sözleşmesi ne zaman bitiyor? Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın istediği Luis Abram kimdir?
Galatasaray devre arasında transfer etmek istediği fakat kadrosuna katamadığı Luis Abram'ı yeniden listesine aldı. Arjantin ligi ekiplerinden Velez Sarsfield forması giyen Luis Abram'a Galatasaray teklifte bulundu. Peki Galatasaray'ın istediği Luis Abram kimdir? Luis Abram kaç yaşında? Luis Abram nereli? Galatasaray Luis Abram transfer haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Galatasaray'da rota yeniden Arjantin ekibi Velez Sarsfield forması giyen Luis Abram'a çevrildi. Sarı-kırmızılılar daha önce Abram'a devre arasında teklif götürmüş fakat Sarsfield tarafından kabul edilmemişti. 24 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'ın dışında birçok Avrupa kulübü de kadrosuna katmak istiyor.
AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, Galatasaray Luis Abram'a teklifte bulundu fakat yapılan teklif yine reddedildi. Haberde ayrıca Perulu oyuncuyu sadece Galatasaray değil birçok kulübün istediğini ve Abram'ın Avrupa'da forma giymek istediği kaydedildi.
Luis Abram kimdir?
27 Şubat 1996 yılında Peru'da doğan Luis Abram futbola ülkesinde başladı. 24 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda İtanyan pasaportu bulunuyor. Stoper olarak görev yapan Abram aynı zaman da sol bek olarak da oynayabiliyor. Perulu oyuncunun sözleşmesi 30.06.2021 yılında bitiyor. 1.80 cm boyundaki oyuncunun güncel bonservis değeri 6.8 milyon euro olarak biliniyor.
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