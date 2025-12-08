Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti. Sarı-kırmızılı takımda 4 isim kafilede yer almadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında yarın Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşma için Fransa’ya gitti. Müsabaka hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Nice’e hareket etti.
Kafilede Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay Fransa’ya götürülmedi.
Aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.