Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray 4 eksikle Fransa'ya gitti

Galatasaray 4 eksikle Fransa'ya gitti

Selman Ağrıkan
16:538/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Lucas Torreira havalimanında taraftarlardan yoğun ilgi gördü.
Lucas Torreira havalimanında taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynayacağı maç için Fransa'ya gitti. Sarı-kırmızılı takımda 4 isim kafilede yer almadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında yarın Monaco ile oynayacağı kritik karşılaşma için Fransa’ya gitti. Müsabaka hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Nice’e hareket etti.


Kafilede Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da yer aldı.


Sakatlıkları bulunan Mario Lemina, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve kırmızı kart cezalısı Arda Ünyay Fransa’ya götürülmedi.


Aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:


Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.








#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Monaco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 197 futbolcu kim?