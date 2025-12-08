Pocognoli'den Galatasaray maçı yorumu: Elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanan Monaco’da teknik direktör Sebastien Pocognoli, karşılaşmanın önemine dikkat çekti. II. Louis Stadı’nda yarın TSİ 23.00’te oynanacak mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Belçikalı teknik adam, hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde istedikleri seviyede olmadıklarını ancak toparlanmaya kararlı olduklarını söyledi.





Pocognoli, "Yarınki maçta iyi bir sonuç almalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde kalmak istiyorsak başımızı dik tutmalı, olumlu kalmaya devam etmeliyiz. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden fazlasını vermemiz gerekiyor" dedi. Performanslarını geliştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten 38 yaşındaki teknik adam, takım içinde hırs konusunda zaman zaman eksikler olduğunu ancak bunu gidermek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.









Kendisi hakkındaki eleştirilerle ilgili de konuşan Pocognoli, "Monaco'yu PSG'ye geçiş olarak gördüğüm söyleniyor. Oyuncularıma her gün şans veriyorum, Monaco gibi bir kulüpte oynadıklarının farkında olmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.





Karşılaşmanın sert geçebileceğine işaret eden genç teknik adam, kart konusuna özellikle dikkat çekerek "Yarın mümkün olduğunca az kart görmemiz lazım. Önümüzde oynayacağımız güçlü rakipler var, sonraki maçları riske atamayız" diye konuştu. Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren Pocognoli, Balogun'un durumunun son antrenmandan sonra netleşeceğini söyledi.





Kehrer: Birlik olmalıyız





Toplantıya katılan Alman stoper Thilo Kehrer ise takımın bu sezonki performansından memnun olmadığını belirterek, "Öz güvenimizle sahaya çıkmalı, birlik olmalıyız. Bu zorlu dönemi ancak olumlu bir tavırla aşabiliriz" dedi.
















