Galatasaray'ın stadyum isim sponsoru resmen belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, bayramlaşma için memleketi Rize'ye giderken kazan geçirdi. Kazaya karışan her iki tarafın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.