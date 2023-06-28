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Spor

Galatasaray'ın stadyum isim sponsoru resmen belli oldu

Galatasaray, Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin yeni stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

20:10 . 28/06/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Galatasaray stadyum için yeni sponspor ile anlaştı

Galatasaray stadyum için yeni sponspor ile anlaştı

Galatasaray, Ali Samiyen Spor Kompleksi'nin yeni stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.


Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.


Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.


Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz."



#Galatasaray
#sponspor
#Süper Lig
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