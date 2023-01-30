Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens'ten takdir gören hareket

Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Giresunspor maçından sonra taraftarların alkışını aldı. Mertens'e gösterilen ilginin sebebi ise sadece performansıyla ilgili değil.

Giresunspor karşılaşmasına engelli bireylerle çıkan ve bu durumdan etkilendiği belirtilen Mertens'in engelli çocukların ailelerine yardım amacıyla bağış yaptığı aktarıldı. Belçikalı futbolcunun isteğiyle, yapılan bağış hakkında bilgi verilmedi. Mertens'in İtalya'da oynadığı dönemde de bu tip yardımlarda bulunduğu belirtildi.