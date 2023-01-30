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Spor

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens'ten takdir gören hareket

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den transfer ettiği Dries Mertens, sergilediği performansın yanı sıra örnek davranışlarıyla da takdir görüyor.

20:09 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcular, Giresunspor maçına engelli bireylerle çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, Giresunspor maçına engelli bireylerle çıktı.

Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Giresunspor maçından sonra taraftarların alkışını aldı. Mertens'e gösterilen ilginin sebebi ise sadece performansıyla ilgili değil.


Giresunspor karşılaşmasına engelli bireylerle çıkan ve bu durumdan etkilendiği belirtilen Mertens'in engelli çocukların ailelerine yardım amacıyla bağış yaptığı aktarıldı. Belçikalı futbolcunun isteğiyle, yapılan bağış hakkında bilgi verilmedi. Mertens'in İtalya'da oynadığı dönemde de bu tip yardımlarda bulunduğu belirtildi.


  • 35 yaşındaki Dries Mertens, Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

#Galatasaray
#Mertens
#Giresunspor
33 dakika önce
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Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mertens'ten takdir gören hareket
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