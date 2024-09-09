|
Spor

Galatasaraylı futbolcu uçağı kaçırdı: Transferi gecikti

Galatasaray forması giyen Alexandru Cicaldau transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşma sağladı. Transfer görüşmeleri için Bükreş'e gidecek olan Cicaldau uçağı kaçırdı.

21:39 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Alexandru Cicâldău
Alexandru Cicâldău

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşmaya vardı.


25 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için bugün Romanya'ya gidecekti.


Cicaldau, İstanbul Havalimanı'ndan saat 19.05'te Bükreş'e gidecek olan uçağı kaçırdı. Rumen oyuncu için yeni uçuş bileti bakılıyor.



Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'yu Craiova'dan 2021 yılında 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Geride bıraktığımız sezonu TÜMOSAN Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, toplamda 32 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray
#Alexandru Cicaldau
#Transfer
8 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çabuk uyumak için hangi dua okunur? İşte uyku getiren dualar