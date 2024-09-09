Galatasaraylı futbolcu uçağı kaçırdı: Transferi gecikti

Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun transferi için Rumen ekibi Craiova ile anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık kontrolleri ve resmi imzayı atmak için bugün Romanya'ya gidecekti.
Cicaldau, İstanbul Havalimanı'ndan saat 19.05'te Bükreş'e gidecek olan uçağı kaçırdı. Rumen oyuncu için yeni uçuş bileti bakılıyor.
Sarı-kırmızılılar, Alexandru Cicaldau'yu Craiova'dan 2021 yılında 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Geride bıraktığımız sezonu TÜMOSAN Konyaspor'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, toplamda 32 maça çıkarken 1 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.