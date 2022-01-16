Galatasaraylı futbolcudan maç sonunda dikkat çeken açıklama

Galatasaray iki kez öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda mücadele sonunda Patrick Van Aanholt'un sözleri dikkat çekti.
İşte Hollandalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Penaltıyı kaçırmak, oyunun kilit noktası oldu. Penaltı için özür dilerim. Şans bizden yana değil. Şansımızın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
- - "Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz.
- Hocamız ikinci yarı sistemi değiştirdi. Taylan'ın da kırmızı kart görmesiyle maalesef kaybettik"