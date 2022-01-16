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Galatasaraylı futbolcudan maç sonunda dikkat çeken açıklama

Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 yenildiği maçtan sonra açıklamalarda bulundan Patrick Van Aanholt'un sözleri dikkat çekti. Kaçırdığı penaltı için özür dileyen Hollandalı sol bek, maçı kaybetmelerini ikinci yarıdaki taktik değişimine bağladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcudan maç sonunda dikkat çeken açıklama
Domenec Torrent - Galatasaray Teknik Direktörü

Galatasaray iki kez öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı kırmızılılarda mücadele sonunda Patrick Van Aanholt'un sözleri dikkat çekti.

İşte Hollandalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Penaltıyı kaçırmak, oyunun kilit noktası oldu. Penaltı için özür dilerim. Şans bizden yana değil. Şansımızın dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."
  • - "Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle oynamaya çalışıyoruz.
  • Hocamız ikinci yarı sistemi değiştirdi. Taylan'ın da kırmızı kart görmesiyle maalesef kaybettik"
Galatasaray dağıldı

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