TRANSFER

Galatasaraylı Gökay Güney hangi takıma transfer oldu?

Galatasaray'dan 1. Lig'e transfer oluyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Galatasaray'dan 21 yaşındaki stoper Gökay Güney'i kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi DHA
Gökay Güney'in sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Gökay Güney'in sarı-kırmızılı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TFF 1. Lig'de yeni sezonun çalışmalarına başlayan ve ilk olarak Nijeryalı sağ kanat Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Gökay Güney transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişip 4 sene önce profesyonel olan 21 yaşındaki oyuncunun kiralanacağı bildirildi.

  • Gökay, sarı-kırmızılılarda 1 Süper Lig maçına çıkarken, 7 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında top koşturdu. Gökay, çeşitli yaş kategorilerinde 21 defa milli formayı da terletti.



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