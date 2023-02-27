Galatasaraylı taraftarlar koreografi hazırlığına başladı

Galatasaray Kulübü, ülkemizde yaşanan deprem felaketini konu alacak bir koreografi hazırlığı içerisinde. Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan, oynayacakları ilk iç saha maçında yapılacak olan koreografinin çalışmalarına başladı. Galatasaraylı yetkililer koreografi için sadece kale arkası tribününün değil diğer tribünlerin de kullanılmasını planlıyor.

"İlk iç saha maçımız da deprem felaketiyle ilgili olarak bir koreografi yapma planımız var. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Dünya bu milleti konuşuyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Bizler de yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde bütün takımların taraftar gruplarıyla bölgeye gidip desteklerimize devam edeceğiz. Ramazan ayında da bölgede geniş kapsamlı bir iftar planımız var"