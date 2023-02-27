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Spor

Galatasaraylı taraftarlar koreografi hazırlığına başladı

Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, oynayacağı ilk iç saha maçında koreografi yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar yapılacak çalışma için stadyumun dört bir yanını da kullanmayı planlıyor.

21:41 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ali Sami Yen NEF Stadyumu

Ali Sami Yen NEF Stadyumu

Galatasaray Kulübü, ülkemizde yaşanan deprem felaketini konu alacak bir koreografi hazırlığı içerisinde. Sarı kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan, oynayacakları ilk iç saha maçında yapılacak olan koreografinin çalışmalarına başladı. Galatasaraylı yetkililer koreografi için sadece kale arkası tribününün değil diğer tribünlerin de kullanılmasını planlıyor.

Konuyla ilgili konuşan Sebahattin Şirin'in sözleri şu şekilde;

"İlk iç saha maçımız da deprem felaketiyle ilgili olarak bir koreografi yapma planımız var. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Dünya bu milleti konuşuyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Bizler de yapmaya devam edeceğiz. İlerleyen günlerde bütün takımların taraftar gruplarıyla bölgeye gidip desteklerimize devam edeceğiz. Ramazan ayında da bölgede geniş kapsamlı bir iftar planımız var"

Galatasaray Kulübü, 23 Ekim 2002 gününde de Cumhuriyet koreografisi yapmış ve büyük beğeni toplamıştı.



#Galatasaray
#NEF Stadyumu
#ultrAslan
2 saat önce
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Galatasaraylı taraftarlar koreografi hazırlığına başladı
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