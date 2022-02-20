Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga ile 69. dakikada Birkir Bjarnason kaydetti.
2 penaltı kaçırdı
Karşılaşmada 2 gol atan Britt Assombalonga aynı zamanda 2 penaltı atışından da yaralanamadı. 56 ve 81. dakikalarda topun başına geçen Assombalonga, kaleci Günay'ı geçemedi.
- Evinde ilk yenilgisi
- Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e yükseltti. Evinde ilk defa yenilen Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak.