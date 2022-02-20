Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, 2 penaltı atışından yararlanamadığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Adana Demirspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıkarken, Gaziantep FK ise bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı.

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