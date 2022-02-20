Spor Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı
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Adana Demirspor, Gaziantep deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, 2 penaltı atışından yararlanamadığı maçta deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Adana Demirspor'un yenilmezlik serisi 4 maça çıkarken, Gaziantep FK ise bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti: Golleri kim attı?
Adana Demirsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 82. dakikalarda Britt Assombalonga ile 69. dakikada Birkir Bjarnason kaydetti.

2 penaltı kaçırdı

Karşılaşmada 2 gol atan Britt Assombalonga aynı zamanda 2 penaltı atışından da yaralanamadı. 56 ve 81. dakikalarda topun başına geçen Assombalonga, kaleci Günay'ı geçemedi.

  • Evinde ilk yenilgisi
  • Alınan bu sonucun ardından Adana Demirspor puanını 44'e yükseltti. Evinde ilk defa yenilen Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak.
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