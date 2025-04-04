Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK Göztepe'ye hazırlanıyor

Gaziantep FK Göztepe'ye hazırlanıyor

15:454/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Gaziantep FK'lı futbolcuların idmanda keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
Gaziantep FK'lı futbolcuların idmanda keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas geçişleriyle devam ederken hücum çalışmalarıyla son buldu.


Antrenman öncesinde 22 yaşına giren kaleci Halil Bağcı'nın doğum günü kutlandı.


Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Göztepe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Devlet Bahçeli kaç yaşında? Siyasi kariyeri...