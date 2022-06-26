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Gaziantep FK Valmir Veliu'yu transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu. Genç oyuncu geride bıraktığımız sezon 39 maçta, 11 gol ve 16 asistle oynamıştı.

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Haber Merkezi AA
Gaziantep FK Valmir Veliuyu transfer etti
Valmir Veliu

Gaziantep FK, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 27 gole direkt katkı sağlayan 22 yaşındaki Kosovalı oyuncu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

  • Veliu'nun geçmişine dair bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Takımımızın 27 Haziran Pazartesi günü Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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