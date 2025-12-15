Yeni Şafak
Gaziantep FK'da Burak Yılmaz istifa etti

14:4915/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
AA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, istifa etti.

Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi resmen sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan Göztepe karşılaşması sonrası iki maç sonra görevi bırakacağını açıklayan teknik direktörümüz Burak Yılmaz, bugün aldığı karar doğrultusunda şu anda bırakmanın daha doğru olacağını ifade ederek istifa etmiştir. Teknik direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



