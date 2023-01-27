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Spor

Gaziantep'te Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Son 9 maçta kazanamayan Gaziantep FK'da Teknik Direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

17:10 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
3 Haziran 2021'de göreve gelen Bulut, 65 maça çıkıp 23 galibiyet, 17 beraberlik, 25 mağlubiyet almıştır.

3 Haziran 2021'de göreve gelen Bulut, 65 maça çıkıp 23 galibiyet, 17 beraberlik, 25 mağlubiyet almıştır.

Gaziantep Futbol Kulübü, Erol Bulut ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz de yaklaşık 1.5 sezondur teknik direktörlük görevini üstlenen Erol Bulut ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Erol Bulut ve tüm ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


  • Güney ekibi, Erol Bulut yönetiminde bu sezon 19 maçta 19 puan toplamıştı.

#Erol Bulut
#Gaziantep FK
#Süper Lig
1 saat önce
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Gaziantep'te Erol Bulut ile yollar ayrıldı
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