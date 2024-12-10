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Gaziantep FK'ya evinde yan bakılmıyor

Gaziantep FK'ya evinde yan bakılmıyor

11:2610/12/2024, Salı
AA
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Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor maçındaki 11'i
Gaziantep FK'nın Çaykur Rizespor maçındaki 11'i

Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 8. haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, devam eden haftalarda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 2-1 yendi.


Çaykur Rizespor'u dün 1-0 yenen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.



10. sıraya yükseldi

Ligde 18 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 21 gole engel olamadı.


Puan cetvelinde 10. sıraya yükselen Güneydoğu ekibi, ligin 16. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.


Çaykur Rizespor karşısında Gaziantep ekibin tek golünü atan David Okereke, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti.


Ligde son 3 karşılaşmada 3 gol atma başarı gösteren Nijeryalı forvet Okereke, takımda en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.





#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Çaykur Rizespor

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