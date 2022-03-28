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Gedson transferinde ilginç diyalog: "Kulübeye koy hocam"

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Gedson Fernandes'in transfer sürecinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'yla yaşadığı diyaloğu anlattı.

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Haber Merkezi Diğer
Gedson transferinde ilginç diyalog: Kulübeye koy hocam
Gedson, Rizespor formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Tahir Kıran, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Gedson Fernandes'in transfer sürecinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile aralarında geçen ilginç diyaloğu aktardı.

Hürriyet'e konuşan Tahir Kıran, "Gedson'un transferi aniden gelişti. Hocaya, 'Gedson Fernandes'i ister misin?' dedim, cevap vermedi. 'Niye cevap vermiyorsun?' deyince 'Nereye koyacağımı düşünüyorum?' dedi. Ben de 'Kulübeye koy' dedim (Gülerek). Gedson henüz 23 yaşında ve önü çok açık. Önce bizde daha sonra Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum" dedi.

  • Kıran ayrıca Beşiktaş'ın Gedson’u 30 milyon eurodan yüksek bir rakama satabileceğini iddia etti.

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