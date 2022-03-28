Gedson transferinde ilginç diyalog: "Kulübeye koy hocam"

Tahir Kıran, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrolarına kattıkları Gedson Fernandes'in transfer sürecinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile aralarında geçen ilginç diyaloğu aktardı.
Hürriyet'e konuşan Tahir Kıran, "Gedson'un transferi aniden gelişti. Hocaya, 'Gedson Fernandes'i ister misin?' dedim, cevap vermedi. 'Niye cevap vermiyorsun?' deyince 'Nereye koyacağımı düşünüyorum?' dedi. Ben de 'Kulübeye koy' dedim (Gülerek). Gedson henüz 23 yaşında ve önü çok açık. Önce bizde daha sonra Beşiktaş'ta iyi işler yapacağını düşünüyorum" dedi.
- Kıran ayrıca Beşiktaş'ın Gedson’u 30 milyon eurodan yüksek bir rakama satabileceğini iddia etti.