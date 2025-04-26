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Gençlerbirliği Adanaspor'a hazır

Gençlerbirliği Adanaspor'a hazır

15:5826/04/2025, Cumartesi
AA
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Amilton da çalışmalarda yer aldı.
Amilton da çalışmalarda yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği'nde Adanaspor maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden idman, bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.


Kırmızı-siyahlı ekipte sarı kart cezalısı Rahman Buğra Çağıran ile sakatlıkları süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Adanaspor karşısında forma giyemeyecek.


Adanaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.





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