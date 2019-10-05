Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. hafta maçında Gençlerbirliği Ankara'da Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar puanını 10 yükseltirken, Gençlerbirliği ise 3 puana çıktı.

Arka arkaya 3 beraberlik

Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray 3 haftadır kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar en son 4. haftada sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Arkasından oynadığı Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sahadan beraberlikle ayrılan sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği ile de berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Terim sahada

Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı. Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti.

Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı. Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı. Sarı-kımızılı takımda Terim'in yanı sıra cezası biten yardımcı yardımcı antrenör Ümit Davala da yedek kulübesine döndü.

Derbiye göre ilk 11'de 3 değişiklik

Galatasaray, golsüz eşitlikle biten Fenerbahçe derbisine göre Gençlerbirliği karşısında sahaya 3 değişiklikle çıktı. Derbiye ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmedi. Terim, bu üç futbolcunun yerine Ankara'da Florin Andone, Selçuk İnan ve Ryan Donk'u sahaya sürdü.

Donk, hafta içi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da ilk 11'de şans bulmuştu. Galatasaray'ın, Gençlerbirliği karşısındaki ilk 11'ini Fernando Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Andone oluşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Galatasaraylı Mariano'dan Ayite'ye yumruk 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gençlerbirliği Ankara'da Galatasaray'ı konuk etti. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılı oyuncu Mariano, bir pozisyon sonrasında Ayite'nin sırtına yumruk attı.Topu kontrol eden Ayite, Mariano'dan sıyrılmaya çalıştı. Arkası Mariano'ya dönük olan oyuncu topu kurtarmaya çalıştığı anda sarı-kırmızılı oyuncu, Ayite'nin sırtına yumruk attı.Pozisyonu direkt cepheden gören hakem Halil Umut Meler, Gençlerbirliği'nin kırmızı kart itirazlarına rağmen, Brezilyalı oyuncuya sarı kart gösterdi.Mariano, milli aranın ardından oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.2 oyuncu sarı kart sınırındaGalatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesinde Mariano, Ömer Bayram ve Marcao sarı kart sınırında bulunuyordu. Mariano gördüğü kart ile Sivasspor maçında oynayamayacak. Ayrıca sarı kırmızılılarda 3sarı kartı bulunan Ömer Bayram ve Marcao bir sarı kart daha görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler.Kural kitabında ne diyor?Kural kitabında yazılana göre direkt kırmızı kart verilecek durumlar şu şekilde;"Şiddetli hareket, ısırmak veya başka bir kişiye tükürmek, saldırgan hakaret niteliğinde veya küfürbaz davranışlarda bulunma."Hakem Halil Umut Meler'in sarı kartı sonrasında eski hakem Deniz Çoban'ın tepkisi;Sarı kart göstermemiş olsa “Görmedi!” diyeceğim...Görmüş ama sarı kart gösteriyor😳— Deniz Çoban (@denizcoban_) October 5, 2019 FIFA kokartlı eski kadın hakem Seçim Demirel:⛔️Oyun kuralları kitabında çok açık yazar”VURMAK VE VURMAYA TEŞEBBÜS ETMEK”Kırmızı kart ile cezalandırılır.. Gençlerbirliği oyuncusuna SARI,Galatasaraylı oyuncuya KIRMIZI kart çıkmalıydı. pic.twitter.com/TrS8accA3w— seçim Demirel (@secimdemirel) October 5, 2019 Galeri: Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e tepki

Kaplan, tek değişikliğe gitti

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenildikleri başkent derbisine göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Berat Ayberk Özdemir'i yedek kulübesine çeken Kaplan, ilk 11'de Rahmetullah Berişbek'i görevlendirdi.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Kaplan, ilk 11'de Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Flavio, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Fabricio Baiano, Rahmetullah Berişbek, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Floyd Ayite ve Giovanni Sio'yu tercih etti. Başkent ekibinde Sadio Diallo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, lige istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekibin taraftarları, diğer maçlara göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdi. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Galatasaraylı futbolsever de takımlarını destekledi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de protokol tribününden takip etti.