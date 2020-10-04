Gençlerbirliği Vodafone Park'tan 3 puanla ayrıldı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4.haftasında Gençlerbirliği’ne evinde 1-0 kaybetti. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre ise ilk galibiyetini aldı.

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldu. 8.dakikada Stancu’nun golü ile mücadeleye erken gol yiyerek başlayan siyah-beyazlılar, 90 dakika boyunca organizasyon anlamında da sıkıntılar yaşadı. Beşiktaş’ın mücadeledeki ilk şutu dakikalar 41’i gösterdiğinde Josef de Souza’dan geldi. Sezona 3-1’lik Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu maçtan sonra çıktığı Antalyaspor, Rio Ave (Avrupa Kupası) ve Konyaspor mücadelelerinde galibiyet yüzü göremedi

Maçtan dakikalar;

7. dakikada Stancu’dan aldığı pasla topla buluşan Furman’ın, Rıdvan’ı çalımlayarak ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşu Welinton araya girerek kornere gönderdi.

8. dakikada Furman’ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bogdan Stancu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada Gökhan Töre’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Montero’nun kafa vuruşu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

42. dakikada Welinton’un ceza yayı üzerinde Atiba’ya aktarmak istediği pasta savunma araya girdi. Dönen topu önünde bulan Josef’in kaleye uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Nordfeldt kornere gönderdi.

45. dakikada Josef de Souza orta sahadan kaptığı topu Gökhan töre ile buluşturdu. Gökhan’ın ceza sahasına girerek çektiği şutu kaleci Nordfelt çeldi.

51. dakikada Mensah’ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa yükselen Welinton’un kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

65. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Furman pasını bekletmeden Berat Özdemir’e aktardı. Berat’ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu Montero çizgi üzerinden çıkardı.

84. dakikada Rıdvan’ın sol taraftan yaptığı ortada Larin’in ceza sahası içindeki kafa vuruşu kaleci Nordfeldt’te kaldı.

90. dakikada Rıdvan’ın sol kanttan getirdiği topta yerden ortasını arkada direğe çıkardı. Topa Hasic kayarak vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü.

90+3. dakikada hızlı atağa çıkan Gençelerbirliği’nde Candeias pasını boş pozisyonda Sio ile buluşturdu. Sio’nun ilk vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Dönen topun sahibi olan Sio’nun ikinci şutu ise üst ağlarda kaldı.

90+5. dakikada Candeias’ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Mustafa Çeçenoğlu ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi cepheden gören şutunda top yandan auta çıktı.

Maç sonu 'Beşiktaş'. pic.twitter.com/C5e1mRTp58 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020

Aboubakar 64 dakika sahada kaldı

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, bu sezon ilk kez 11’de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı. Kamerunlu golcü pozisyon bulmakta zorlanırken yerini 64’te Güven Yalçın’a bıraktı. Öte yandan ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen Josef de Souza da orta sahada iyi bir performansa imza attı.

Welinton sakatlandı

Mücadeleye 11’de başlayan Welinton, maçı tamamlayamadı. Mücadelenin 72.dakikasında kendini yere bırakan Welinton, 75’te oyundan alındı. Brezilyalı savunmacının yerine Adem Ljajic oyuna dahil olurken, ön liberoda oyuna başlayan Josef ise mücadeleyi stoperde tamamladı.

Nobre’nin ilk galibiyeti