Gençlerbirliği'nden Ricardo Velho kararı

Gençlerbirliği, sezon başında Farense’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ricardo Velho için kararını verdi.
Trendyol Süper Lig’de sezonun dikkat çeken isimlerinden biri olan Ricardo Velho için Gençlerbirliği kararını verdi. Başkent ekibi, Portekiz temsilcisi SC Farense’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı deneyimli kalecinin 3.5 milyon euroluk bonservisini kullanmadı.
Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan 27 yaşındaki file bekçisi, kırmızı-siyahlı formayla gösterdiği performansla takımın ligde kalmasında önemli rol oynadı. Velho, sezon boyunca toplam 24 karşılaşmada görev aldı ve yaptığı kritik kurtarışlarla taraftarın beğenisini kazandı.
Başarılı performansı sayesinde Portekiz Millî Futbol Takımı’na kadar yükselen Ricardo Velho, Portekiz’in Dünya Kupası aday kadrosunda da kendine yer buldu.