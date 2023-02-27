Siyah-beyazlı takımın dün Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayacak olan Ghezzal, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Yıldız futbolcunun durumu belli oldu. TRT Spor'un aktardığı habere göre Ghezzal, 2 hafta daha formasından uzak kalacak.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Ghezzal, 6 karşılaşmada sadece 230 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.