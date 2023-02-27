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Spor

Ghezzal'ın durumu belli oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal'ın sahalardan 2 hafta daha uzak kalacağı bildirildi.

17:22 . 27/02/2023 Pazartesi
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Ghezzal, daha önceki sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Ghezzal, daha önceki sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.

Siyah-beyazlı takımın dün Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayacak olan Ghezzal, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.


Yıldız futbolcunun durumu belli oldu. TRT Spor'un aktardığı habere göre Ghezzal, 2 hafta daha formasından uzak kalacak.


Cezayirli oyuncunun sakatlığının önceki sakatlığıyla ilgisinin olmadığı bildirildi.


Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Ghezzal, 6 karşılaşmada sadece 230 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.




#Beşiktaş
#Rachid Ghezzal
#Süper Lig
1 saat önce
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Ghezzal'ın durumu belli oldu
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