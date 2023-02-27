Ghezzal, daha önceki sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalmıştı.
Siyah-beyazlı takımın dün Antalyaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayacak olan Ghezzal, ısınırken yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
Yıldız futbolcunun durumu belli oldu. TRT Spor'un aktardığı habere göre Ghezzal, 2 hafta daha formasından uzak kalacak.
Cezayirli oyuncunun sakatlığının önceki sakatlığıyla ilgisinin olmadığı bildirildi.
Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Ghezzal, 6 karşılaşmada sadece 230 dakika süre alabildi. 30 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 gol atıp 1 de asist kaydetti.