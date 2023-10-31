Ghezzal'ın sakatlık durumu belli oldu

Rachid Ghezzal Gaziantep FK maçında oyuna devam edememişti.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile dün oynanan maçta sakatlanan Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.
31 yaşındaki yıldızın tedavisine başlandığı belirtildi.
Ghezzal bu sezon siyah-beyazlı formayla 10 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asist kaydetti.