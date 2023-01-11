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Giresunspor 16 Yaş Altı Takımı'ndan örnek davranış

U16 Futbol Gelişim Ligi'nde Çaykur Rizespor ile karşılaşan Giresunsporlu futbolcular, kazandıkları penaltı atışını haksız olduğu gerekçesiyle auta attı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Giresunsporun U16 futbolcularından örnek davranış!
Giresunspor U16 takımı, 6 takımlı ligde 5. sırada bulunuyor.

TFF U16 Futbol Gelişim Ligi 8. Grup'ta, Çaykur Rizespor ile karşılaşan Giresunsporlu futbolcular kazandıkları penaltı atışını, haksız olduğu gerekçesiyle auta attı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 8 Ocak Pazar günü 75. Yıl Futbol Sahası'nda oynanan Giresunspor-Çaykur Rizespor U16 Gelişim Ligi 8. hafta karşılaşmasında, rakip takım futbolcusunun sakatlık yaşaması üzerine Rizesporlu oyuncularının centilmenlik anlayışı ile oyunu durdurarak topu ellerine aldıkları belirtilerek, "Oyun durdurulmuş fakat maçın hakemi kural gereği penaltı vermiştir. Sakatlığın giderilmesi sonrasında Giresunspor teknik ekibi ve futbolcuların isteği ile penaltıyı kullanan rakip oyuncu, fair-play örneği göstererek topu auta atmıştır. Giresunspor Kulübünün yönetici, teknik ekip ve sporcularını örnek davranışlarından dolayı tebrik eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor Kulübünün yazılı açıklamasında ise "Türk futbolunun geleceği genç futbolcularımızın sergilediği bu örnek davranış takdire şayan olduğu kadar, yeşil sahaların kardeşlik ve centilmenlik arenası olduğunun en güzel örneğidir. Bu örnek davranışa imza atan her iki takımın teknik ekip ve oyuncularını yürekten kutluyoruz" görüşlerine yer verildi.

Karadeniz takımlarının mücadelesinde penaltı atışının kullanıldığı ilk yarı 0-0 berabere tamamlanırken, Çaykur Rizespor ikinci yarıda bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

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