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Spor

Golcüler susunca kartal uçamadı

Beşiktaş'ın bu sezon başarısız görüntüsünün altında golcülerinin suskunluğu yatıyor. Aboubakar, Cenk ve Muleka etkisiz kalınca, düşüş kaçınılmaz oldu. Öyle ki Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en skorer ismi 5 golle Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley oldu.

09:57 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş'ta forvet oyuncuları etkisiz kalınca skorlarda gelmedi.
Beşiktaş'ta forvet oyuncuları etkisiz kalınca skorlarda gelmedi.

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında neredeyse hiçbir kulvarda işler istenildiği gibi gitmedi. Siyah-beyazlılar, Avrupa'ya henüz grup aşamasında veda ederken, Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamladı.


Zirvenin 15 puan gerisine düşen Beşiktaş'ta hücum hattının sessiz kalması da bu süreci tetikleyen neden oldu. Hem Aboubakar hem Cenk Tosun hem de Muleka'nın sakatlıklar ve formsuzluklar nedeniyle istenilen seviyeyi bir türlü yakalayamaması siyah-beyazlı takıma gol kısırlığı yaşattı.

Süper Lig'in ilk yarısında 17 maçta rakip fileleri 25 kez havalandıran Beşiktaş'ta golleri 10 farklı oyuncu kaydetti.


Hücum hattı suskun

Forma giydiği 12 maçın tamamında sahada kalan Omar Colley, stoperde görev yapmasına rağmen attığı 5 golle takımının en skorer ismi olarak dikkati çekti.



Beşiktaş'ta Aboubakar ile Chamberlain 4'er, CenkTosun ise 3 kez ağları sarstı. Rashica ile Muleka 2'şergol kaydederken, Salih, Fernandes, Ghezzal ve Semih ise birer kez skor tabelasını değiştirdi.






#Beşiktaş
#Vincent Aboubakar
#Cenk Tosun
#Omar Colley
1 saat önce
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