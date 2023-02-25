Gomis'ten 'emeklilik' iddialarına yalanlama

"Bugün hakkımda çıkan 'Sezon sonu futbolu bırakacak' haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca, 'Şanssızlık' diyelim. Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Sezon sonu futbol bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla."