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Spor

Gomis'ten 'emeklilik' iddialarına yalanlama

Sarı-kırmızılı takımın golcüsü Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından "Sezon sonu futbol bırakmak gibi bir düşüncem yok" açıklamasında bulundu.

14:32 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gomis bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 8 gol attı.

Gomis bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıktı ve 8 gol attı.

Galatasaray'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Gomis, sezon sonu futbolu bırakacağına yönelik iddiaları yalanladı.


Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 37 yaşındaki futbolcu, emekliliği düşünmediğini ifade etti.


Gomis'in açıklaması şöyle:


"Bugün hakkımda çıkan 'Sezon sonu futbolu bırakacak' haberleriyle ilgili olarak bir açıklama yapmam gerekiyor. Tamamen yanlış bilgiyle ve kötü zamanlamayla yazılmış bir haber. Gazeteci adına kibarca, 'Şanssızlık' diyelim. Çünkü daha kazanılacak bir şampiyonluk, atılacak çok gol, kazanılacak çok maç var. Sezon sonu futbol bırakmak gibi bir düşüncem de yok. Türkiye'nin bu acılı gündeminde böyle bir haberle kamuoyunu meşgul etmek istemem. Saygılarımla."




#Bafetimbi Gomis
#Galatasaray
#Süper Lig
30 dakika önce
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Gomis'ten 'emeklilik' iddialarına yalanlama
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