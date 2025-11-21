Gönül köprüsü kuruldu: Filistin Güreşine Taha Akgül desteği

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen 6. İslami Dayanışma Oyunları, sporun birleştirici gücüyle birlikte, Türkiye ve Filistin arasındaki tarihi ve kültürel bağları pekiştiren anlamlı anlara sahne oldu. Boulevard SEF Arena'da yapılan güreş müsabakaları sırasında, Filistin Güreş Milli Takımı Antrenörü Riad Hassan, Anadolu Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Hassan, özellikle Türk Güreş Federasyonu yetkililerinin kendilerine gösterdiği büyük ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu durum, Türk milletinin her alanda Filistin halkının yanında durma iradesini net bir şekilde ortaya koyuyor.





Taha Akgül'den Filistinli güreşçilere destek





Filistinli antrenör Hassan'ın vurguladığı en önemli destek ise Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül'den geldi. Akgül, müsabakalar boyunca Filistinli güreşçileri yalnız bırakmayarak onlara hem manevi moral verdi hem de tecrübesiyle teknik destek sundu. Riad Hassan, yaptığı açıklamada, Akgül'ün sadece bir federasyon başkanı değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde bir efsane olarak kendilerine el uzatmasının Filistinli sporcular için ne kadar değerli olduğunu belirtti. Türk spor otoritelerinin bu yakın ilgisi, Filistinli sporcuların uluslararası arenalarda var olma mücadelesine güçlü bir destek oluşturuyor.





Anadolu'nun Filistin hassasiyeti spor alanında vurgulandı





Türkiye'nin, İslami Dayanışma Oyunları gibi uluslararası platformlarda Filistin davasına ve halkına olan desteğini göstermesi, Türkiye'nin dış politikasının temel taşlarından biri olan kardeşlik ve mazlumun yanında olma ilkesini yansıtıyor. Bu destek, sadece siyasi arenada değil, kültürel ve sportif alanlarda da devam ettiğini gösteriyor. Riad Hassan'ın ifadeleri, Türkiye'nin sunduğu bu paha biçilmez desteğin Filistin'in spor altyapısının gelişimi ve sporcularının motivasyonu açısından hayati önem taşıdığını kanıtlar nitelikte.



