Göztepe 11 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 33. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 4-1 kazanmayı başardı. Ligde son olarak Ocak 2025’te galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 11 maçlık aradan sonra 3 puanla tanıştı. Bu sonuçla birlikte puanını 43’e yükselten İzmir ekibi, 8. sıraya yükseldi. Stanimir Stoilov ve ekibi, bu çıkışı önümüzdeki iki hafta ligin son sıralarında yer alan Adana Demirspor ve Hatayspor müsabakalarında da devam ettirip, tekrar üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Göztepe’nin, Avrupa potasının son basamağındaki Beşiktaş ile arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor.





Furkan ve Emersonn ilk gollerini attı

Göztepe’ye ara transfer döneminde katılan Furkan Bayır ve Emersonn, 4-1 kazanılan Başakşehir maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü 25. dakikada Furkan atarken, dördüncü ve son golü ise 86. dakikada Emersonn kaydetti. Böylece bu iki oyuncu da sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevinçlerini yaşadılar.





Sakatlıklar can sıkıyor

Göztepe’de sakatlık problemleri devam ediyor. İzmir ekibinde sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet’in yanı sıra yine sakatlıkları devam eden Juan Santos da Silva ve Novatus Dismas Miroshi uzun süredir formalarından uzak kalırken, bu oyuncuların arasına İsmail Köybaşı ve Doğan Erdoğan da eklendi. Başakşehir maçının 2. dakikasında Doğan sakatlanıp yerini Ahmed Ildız’a bırakırken, 38. dakikada ise ise bu kez İsmail Köybaşı sakatlık yaşadı. İki oyuncunun durumunun yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takımdaki sakat oyuncusu sayısı da 6’ya yükselmiş oldu.







