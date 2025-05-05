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Göztepe 5 ay sonra deplasmanda kazandı

Göztepe 5 ay sonra deplasmanda kazandı

11:365/05/2025, Pazartesi
IHA
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Göztepe 5 ay sonra deplasmanda kazandı
Göztepe 5 ay sonra deplasmanda kazandı

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek 5 aylık aradan sonra deplasmanda galip geldi.

Göztepe’nin son haftalardaki yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir’i, Gürsel Aksel Stadyumu’nda 4-1 yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandıran İzmir ekibi, 34. hafta mücadelesinde de Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek bu kez de 5 ay sonra deplasman galibiyeti aldı. Göztepe, son olarak 2024 yılının kasım ayında ligde Beşiktaş’a karşı dış saha galibiyet elde ermişti.


Kubilay Kanatsızkuş yükselişe geçti

Göztepe’nin deneyimli golcülerinden Kubilay Kanatsızkuş, son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında 1 gol 1 asistlik katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasında 1 gol atarak son iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.


Hedef 3 maç arka arkaya kazanarak ilke imza atmak

Ligin ikinci yarısı itibarıyla istediği sonuçları almayı başaramayan fakat bu durumu aylar sonra tersine çeviren Göztepe, arka arkaya oynadığı Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada oynanacak Hatayspor müsabakasını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yapmak istiyor.



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