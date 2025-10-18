Yeni Şafak
Göztepe Alanyaspor maçına hazır

21:4418/10/2025, السبت
AA
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idmanda taktik ve şut çalışmaları yapıldı.


Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçuşla Alanya'ya giderek kampa girecek. İzmir temsilcisinde tedavileri devam eden Ogün Bayrak ve Sabra'nın bu maçta süre bulması beklenmiyor.


Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.




#Göztepe
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig
