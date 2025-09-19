Yeni Şafak
Göztepe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

16:1319/09/2025, Cuma
Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.


İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


İki maçı eksik siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.


Beşiktaş'ta kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.


GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER
Göztepe:
Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.
Beşiktaş:
Mert, Gökhan, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal, Demir Ege, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

