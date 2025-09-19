Göztepe - Beşiktaş | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Göztepe-Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
İki maçı eksik siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş'ta kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada görev yapamayacak.