ÖZET | Göztepe - Denizlispor: 5-0

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazanırken, İsmail Köybaşı attığı gollerle maça damga vurdu.
Göztepe-Denizlispor maç özeti
- 15. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin’in ortasında kale önünde topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta golü buldu. 1-0
- 22. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Yunus Emre’nin ortasında yükselen Mamah, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
- 39. dakikada Denizlispor ceza sahası için yaşanan pozisyonda Marko Mihojevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
- 54. dakikada ceza sahası yayı önünde Ali Akman’ı düşüren Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
- 58. dakikada ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Göztepe’de topun başına geçen İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı doksana vurdu, top direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0
- 69. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yunus Emre Gedik’in ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marko Kvasina, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 4-0
- 83. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Romal Palmer’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ajdin Hasic, plase vuruşla kalecinin kapattığı yerden topu ağlara gönderdi. 5-0
- Mücadele 5-0 sona erdi.
Göztepe-Denizlispor maç özeti izle
Göztepe-Denizlispor maç özeti izlemek için tıklayınız
İsmail Köybaşı'nın attığı golü izle
⚽️ İsmail Köybaşı’ndan muhteşem gol. pic.twitter.com/sIvd6VZnow
⚽️ İsmail Köybaşı’ndan muhteşem gol. pic.twitter.com/sIvd6VZnow— SPOR (@yenisafakspor) October 29, 2022
İsmail Köybaşı'nın frikikten attığı gol
İsmail Köybaşı, kariyerinin en güzel gollerini tek maça sığdırdı. 🚀 pic.twitter.com/GqNL5rcx7e
İsmail Köybaşı, kariyerinin en güzel gollerini tek maça sığdırdı. 🚀 pic.twitter.com/GqNL5rcx7e— SPOR (@yenisafakspor) October 29, 2022