ÖZET | Göztepe - Denizlispor: 5-0 TFF 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada iki şık gol atan İsmail Köybaşı, maça damga vurdu. Göztepe-Denizlispor maçının özetini ve İsmail Köybaşı'nın attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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