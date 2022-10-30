Spor ÖZET | Göztepe - Denizlispor 5-0
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ÖZET | Göztepe - Denizlispor: 5-0

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada iki şık gol atan İsmail Köybaşı, maça damga vurdu. Göztepe-Denizlispor maçının özetini ve İsmail Köybaşı'nın attığı golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Göztepe-Denizlispor 5-0 maç özeti izle: İsmail Köybaşının attığı golleri izle
Göztepeli oyuncuların gol sevinci

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazanırken, İsmail Köybaşı attığı gollerle maça damga vurdu.

Göztepe-Denizlispor maç özeti

  • 15. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Yasin’in ortasında kale önünde topla buluşan İsmail, rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta golü buldu. 1-0
  • 22. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe’de Yunus Emre’nin ortasında yükselen Mamah, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
  • 39. dakikada Denizlispor ceza sahası için yaşanan pozisyonda Marko Mihojevic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
  • 54. dakikada ceza sahası yayı önünde Ali Akman’ı düşüren Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
  • 58. dakikada ceza sahası yayı üzerinden serbest vuruş kullanan Göztepe’de topun başına geçen İsmail Köybaşı, meşin yuvarlağı doksana vurdu, top direğe çarpıp ağlarla buluştu. 3-0
  • 69. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Yunus Emre Gedik’in ortasına kale önünde kafa vuruşu yapan Marko Kvasina, topu kalenin sağından ağlara gönderdi. 4-0
  • 83. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Romal Palmer’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ajdin Hasic, plase vuruşla kalecinin kapattığı yerden topu ağlara gönderdi. 5-0
  • Mücadele 5-0 sona erdi.

Göztepe-Denizlispor maç özeti izle

Göztepe-Denizlispor maç özeti izlemek için tıklayınız

İsmail Köybaşı'nın attığı golü izle

İsmail Köybaşı'nın frikikten attığı gol

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