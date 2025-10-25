Yeni Şafak
Göztepe Galatasaray maçına hazır

18:4125/10/2025, Cumartesi
AA
Göztepe, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.
Göztepe, Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, taktiksel oyun ve şut çalışmaları yaptı.


Sarı-kırmızılılar, bugün özel uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.


Tedavileri devam eden Ogün Bayrak, İbrahim Sabra ve Allan Godoi, maçta forma giyemeyecek.


RAMS Park'taki mücadelede, saat 17.00'de başlayacak.

