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Göztepe iki sambacıyı transfer etti

Göztepe iki sambacıyı transfer etti

14:4429/06/2025, Sunday
G: 29/06/2025, Sunday
DHA
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Göztepe
Göztepe

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı.

Süper Lig'de transfer sezonunda şu ana kadar Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan ve Brezilya Serie B ekibi Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe iki futbolcuya daha resmi sözleşme imzalatacak.


Sarı-kırmızılılar yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı. İki Brezilyalı oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, aksi bir durum yaşanmaması halinde Rhaldney ve Janderson'la sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Janderson Costa - Rhaldney Norberto Gomes

Ayrıca yönetim Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra transferinde de sona yaklaştı. Ürdünlü golcü ve kulübü ile el sıkışan kurmayların en yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökeceği ifade edildi. Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon euro ve üzerinde rekor bonservis bedeliyle yurt dışına göndermeye hazırlanan kurmaylar, bu oyuncudan gelecek bedelle transferleri sürdürecek. Öte yandan Göztepe'nin altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arda'nın 1'inci Lig temsilcilerinden Bandırmaspor'la görüştüğü ileri sürüldü.






#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
#Rhaldney Norberto Gomes
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