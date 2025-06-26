Göztepe iki futbolcusunu takımda tutma kararı aldı

Yönetimin iki oyuncuya da gelen teklifleri yetersiz bulduğu, oyuncuların devre arası ya da diğer dönemde daha iyi bir bedelle ayrılacağını düşündüğü ifade edildi. Şimdilik Romulo ve Dennis'e gelen teklifleri değerlendiren kurmayların çok fazla iskelet kadroyu da bozmak istemediği vurgulandı.