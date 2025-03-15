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Göztepe kritik Eyüpspor maçına hazır

Göztepe kritik Eyüpspor maçına hazır

19:1015/03/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Göztepe
Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından orta şut çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.


Göztepe, yarın saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda ikas Eyüpspor'u konuk edecek.






#Göztepe
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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