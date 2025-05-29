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Göztepe sezonun son maçına İstanbul'da çıkacak

Göztepe sezonun son maçına İstanbul'da çıkacak

13:4729/05/2025, Perşembe
AA
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Göztepe forması giyen Juan.
Göztepe forması giyen Juan.

Süper Lig 2024-2025 sezonun son müsabakasında İzmir ekibi Göztepe yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Göztepe, 2024-2025 sezonun son müsabakasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.


Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Doğan Erdoğan, sol kanatlar Djalma Silva ve İsmail Köybaşı İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. İyileşen Brezilyalı golcü Juan ise görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.


Hem Göztepe hem de Kasımpaşa oynadıkları 35 maç sonunda 47 puan topladı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa'yı yenip sezona galibiyetle veda etmek istediklerini söyledi.






#Göztepe
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