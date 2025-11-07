Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe tekrardan seri peşinde

Göztepe tekrardan seri peşinde

13:497/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Göztepe Kulübü
Göztepe Kulübü

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek seriye son veren Göztepe yarın Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.

Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Göztepe yarın İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.


Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir ekibi Göz-Göz'de Godoi ve Furkan'ın sakatlıkları bulunurken, Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.


Bu sezon deplasmandaki ilk 2 maçını kazanmasına rağmen son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.


İzmir temsilcisi kazanırsa milli maçlar için sezona verilecek 1 haftalık araya da moralli girecek. Göztepe ligde 12'nci haftaya 19 puanla beşinci sırada başladı. Kasımpaşa ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.






#Göztepe
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ara tatil başladı! Kasım ara tatili kaç gün sürecek? 2025 Ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi