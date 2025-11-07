Göztepe tekrardan seri peşinde

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. İzmir ekibi Göz-Göz'de Godoi ve Furkan'ın sakatlıkları bulunurken, Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.

Bu sezon deplasmandaki ilk 2 maçını kazanmasına rağmen son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.