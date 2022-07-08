Göztepe transferlere devam ediyor

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ekibi Başakşehir'in 18 yaşındaki milli kalecisi Berkin Özgür ve 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in transferi için anlaşma sağladı.

Başakşehir'in U19 Takımı'nda forma giyen Berkin'in en kısa zamanda İzmir'e gelip sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ayrıca Yunus Emre''in transferinde de bir pürüz kalmadığı ve futbolcunun Göztepe bünyesine dahil olacağı kaydedildi.

Başakşehir altyapısından yetişen Berkin Özgür, geçen sezon U19 takımında 10 maça çıktı. Yunus Emre ise Trabzon temsilcisinde Play-Off'lar dahil 27 karşılaşmada görev aldı.