Göztepe voleybolda 11 isimle yollarını ayırdı

İzmir temsilcisi daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de yola devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Takımdan ayrılan oyunculardan Kara Bajema, Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN'ye giderken, Sherridan Atkinson Porto Riko'nun Leonas de Ponce takımına transfer oldu. Emine Arıcı'nın ise Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe'nin dış transferde ise Çinli yıldız smaçör Yushan Zhuang ile el sıkıştığı belirtildi.