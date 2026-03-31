Göztepe voleybolda 11 isimle yollarını ayırdı

Göztepe voleybolda 11 isimle yollarını ayırdı

10:5631/03/2026, Salı
31/03/2026, Salı
DHA
Göztepe 11 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.
Göztepe 11 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

Sultanlar Ligi'nde 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyet alarak sezonu düşme hattının 2 basamak üzerinde 11'inci sırada tamamlayan Göztepe'de 11 voleybolcuyla yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar; Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

ÇİNLİ YUSHAN ZHUANG GELİYOR

İzmir temsilcisi daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de yola devam edilmeyeceğini duyurmuştu. Takımdan ayrılan oyunculardan Kara Bajema, Endonezya ekibi Jakarta Elektrik PLN'ye giderken, Sherridan Atkinson Porto Riko'nun Leonas de Ponce takımına transfer oldu. Emine Arıcı'nın ise Beşiktaş'la anlaştığı iddia edilmişti. Göztepe'nin dış transferde ise Çinli yıldız smaçör Yushan Zhuang ile el sıkıştığı belirtildi.

