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Göztepe voleybolda Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı transfer etti

Göztepe voleybolda Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı transfer etti

17:155/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
DHA
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Bihter Dumanoğlu Yarkın libero pozisyonunda oynuyor.
Bihter Dumanoğlu Yarkın libero pozisyonunda oynuyor.

Sultanlar Ligi'nin yeni temsilcisi Papara Göztepe dış transferde Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, libero pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki voleybolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.


Açıklamada, "Son olarak Galatasaray Daikin'de oynayan Bihter, Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A Milli Takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter." ifadeleri kullanıldı.

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