Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Diğer oyuncular pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Göztepeli oyuncular antrenmandan önce bayramlaştı.