Göztepe'de Beşiktaş mesaisi başladı

Antrenmandan kare.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Trabzonspor maçında forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular pas, çabukluk ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Göztepeli oyuncular antrenmandan önce bayramlaştı.
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