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Göztepe'de düşüş sürüyor! Galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Göztepe'de düşüş sürüyor! Galibiyet hasreti 8 maça çıktı

11:0430/03/2025, Pazar
AA
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu (sağda) rakibi ile mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşılaştı. Bir pozisyonda, Trabzonsporlu futbolcu Okay Yokuşlu (sağda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Göztepe, ligin ilk devresinde 14 puan topladığı 8 maçlık süreçte ikinci yarı sadece 4 puan alabildi.

Trabzonspor karşısında Romulo Cardoso'nun penaltı vuruşundan bulduğu golle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Puanını 38'e çıkaran İzmir temsilcisi, averajla 6. sırada yer alıyor. Ligde son galibiyetini 20. haftada Onvo Antalyaspor karşısında 1-0'lık skorla alan Göztepe, daha sonra galip gelemediği 8 müsabakada 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.


Bu süreçte Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Bellona Kayserispor ve Net Global Sivasspor'a mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK, Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor ve Trabzonspor'la berabere kaldı.


Ligin ilk devresinde aynı takımlarla oynanan maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 14 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda ise 4 puanda kaldı. Ligin ilk devresindeki 8 maçlık periyotta 16 gol atıp kalesinde 11 gol gören Göztepe, ikinci yarı ise 7 gol bulup, 12 gol yedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, ligin 30. haftasında 7 Nisan Pazartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak.



#Galibiyet
#Göztepe
#Süper Lig

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