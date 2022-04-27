Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Göztepede Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı
FUTBOL FUTBOL

Göztepe’de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı

Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

Tomas’ın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Göztepe’de Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı
Stjepan Tomas

Süper Lig’e geçen hafta resmen veda eden Göztepe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Göztepe’de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro’nun yerine göreve getirilen Tomas, sarı-kırmızılıların başında 6 maça çıktı. Tomas yönetimindeki Göztepe bu periyotta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Tomas’ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak resmen küme düştü.

Soner Aydoğdu da gitti

Tomas’ın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz” dendi.

İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir’den gelen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Soner toplam 2494 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olunuyor.
Van kedisi siyah yavru doğurdu

Van kedisi siyah yavru doğurdu

"Özel odada tüm bakımlarını yapıyoruz."
Putinden net uyarı: Savaşa dışarıdan müdahale olursa yıldırım hızında misilleme yaparız

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

​Rus ekonomisi için korkutan açıklama.

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.