Göztepe’den bu sezon iç sahadaki ilk galibiyet

Göztepe, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İlk 5 haftada önemli bir performansa imza atan sarı-kırmızılılar, bu çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Daha önce elde ettiği iki galibiyeti deplasmanda alan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini taraftarının önünde 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini kazandı. Karşılaşma sonrasında futbolcular ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda doyasıya eğlendi. Bu 3 puanla birlikte zirve takibini sürdüren Göztepe, Avrupa hedefi için emin adımlarla ilerliyor.





İlk 6 haftada kaybetmedi

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Göztepe, ilk 6 haftada adından söz ettirdi. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2. hafta ise Fenerbahçe ile Gürsel Aksel’de golsüz berabere kaldı. 3. hafta yine bir dış saha maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0’la geçen İzmir ekibi, daha sonra Konyaspor’la içeride, Kayserispor’la da dışarıda 1-1 berabere kaldı. Üst üste iki maç berabere kalan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, duraklama dönemini Beşiktaş galibiyetiyle sonlandırdı. Böylece Göztepe, ligdeki 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberliğe imza atarak yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.





Beşiktaş’a karşı son 3 maçta 2 galibiyet aldı