Göztepe’den bu sezon iç sahadaki ilk galibiyet

12:4720/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Stadyumu’nda mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

Göztepe, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. İlk 5 haftada önemli bir performansa imza atan sarı-kırmızılılar, bu çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürdü. Daha önce elde ettiği iki galibiyeti deplasmanda alan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisini taraftarının önünde 3-0 mağlup ederek bu sezonki ilk iç saha galibiyetini kazandı. Karşılaşma sonrasında futbolcular ve sarı-kırmızılı taraftarlar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda doyasıya eğlendi. Bu 3 puanla birlikte zirve takibini sürdüren Göztepe, Avrupa hedefi için emin adımlarla ilerliyor.


İlk 6 haftada kaybetmedi

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Göztepe, ilk 6 haftada adından söz ettirdi. Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2. hafta ise Fenerbahçe ile Gürsel Aksel’de golsüz berabere kaldı. 3. hafta yine bir dış saha maçında Fatih Karagümrük’ü 2-0’la geçen İzmir ekibi, daha sonra Konyaspor’la içeride, Kayserispor’la da dışarıda 1-1 berabere kaldı. Üst üste iki maç berabere kalan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, duraklama dönemini Beşiktaş galibiyetiyle sonlandırdı. Böylece Göztepe, ligdeki 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberliğe imza atarak yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.


Beşiktaş’a karşı son 3 maçta 2 galibiyet aldı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a karşı iyi performans gösteren Göztepe, kaldığı yerden devam etti. Geçen sezon Süper Lig’de 13. haftada İstanbul’da oynanan maçta rakibini 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yine aynı sezon Gürsel Aksel’de oynanan 32. haftada siyah-beyazlılarla 1-1 berabere kaldı. İzmir temsilcisi, o dönem Türkiye Kupası’ndaki çeyrek finalde ise Beşiktaş’a konuk oldu ve bu kez de sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

#Göztepe
#Süper Lig
#Beşiktaş
