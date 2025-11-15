Yeni Şafak
Göztepe'nin hedefindeki golcü: Filip Stojilkovic

11:5515/11/2025, Cumartesi
1.86 boyundaki Filip Stojilkovic, sağ ayağını kullanıyor.
Süper Lig’de sezonu ilk 5 içinde tamamlayıp Avrupa kupalarına dönmeyi hedefleyen Göztepe, ara transfer döneminde Cracovia’nın formda golcüsü Filip Stojilkovic’i gündemine aldı. Polonya Ekstraklasa’da bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen 25 yaşındaki İsviçreli forvetle İtalya’dan AC Monza’nın da ilgilendiği öne sürülüyor.

Süper Lig temsilcisi Göztepe, ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kulübün ilk hedeflerinden biri olarak Polonya Ekstraklasa ekibi Cracovia’da oynayan Filip Stojilkovic’in öne çıktığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi, sezonu Avrupa yarışında bitirebilmek adına hücum hattına takviye kararı aldı.


Performansıyla dikkat çekiyor

Bu sezon Cracovia formasıyla 14 lig maçına çıkan İsviçreli forvet, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilkovic’in yükselen grafiği hem Göztepe’nin hem de İtalya Serie B kulüplerinden AC Monza’nın radarına girdi.


Kariyer geçmişi ve transfer şartları

FC Zürich altyapısından yetişen deneyimli golcü, daha önce Sion, Darmstadt, Kaiserslautern ve OFK Belgrad gibi kulüplerde forma giydi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro olan Stojilkovic için kulübü Cracovia’nın bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.





