Göztepe'nin hedefindeki golcü: Filip Stojilkovic

Süper Lig temsilcisi Göztepe, ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kulübün ilk hedeflerinden biri olarak Polonya Ekstraklasa ekibi Cracovia’da oynayan Filip Stojilkovic’in öne çıktığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi, sezonu Avrupa yarışında bitirebilmek adına hücum hattına takviye kararı aldı.





Performansıyla dikkat çekiyor





Bu sezon Cracovia formasıyla 14 lig maçına çıkan İsviçreli forvet, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Avrupa basınında yer alan haberlere göre Stojilkovic’in yükselen grafiği hem Göztepe’nin hem de İtalya Serie B kulüplerinden AC Monza’nın radarına girdi.





Kariyer geçmişi ve transfer şartları





FC Zürich altyapısından yetişen deneyimli golcü, daha önce Sion, Darmstadt, Kaiserslautern ve OFK Belgrad gibi kulüplerde forma giydi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon euro olan Stojilkovic için kulübü Cracovia’nın bonservis bedeli talep edeceği ifade ediliyor.















