Göztepe'nin iki kritik ismi Fenerbahçe maçında yok

Göztepe
Süper Lig 18. haftasında oynanan Rizespor maçında kart gören iki Göztepe oyuncusu, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig 18. haftasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibine kart gören iki futbolcusundan kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılılarda Bokele ve Heliton, gördüğü sarı kartlar nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Stoper oyuncuları önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
#Göztepe
#Fenerbahçe
#Süper Lig