Göztepe'nin iki kritik ismi Fenerbahçe maçında yok

09:3620/01/2026, Salı
Göztepe
Süper Lig 18. haftasında oynanan Rizespor maçında kart gören iki Göztepe oyuncusu, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig 18. haftasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. İzmir ekibine kart gören iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılarda Bokele ve Heliton, gördüğü sarı kartlar nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Stoper oyuncuları önümüzdeki hafta Kadıköy'de oynanacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.



#Göztepe
#Fenerbahçe
#Süper Lig
