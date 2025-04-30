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Göztepe'nin skor yükünü Romulo çekiyor

Göztepe'nin skor yükünü Romulo çekiyor

11:2630/04/2025, بدھ
IHA
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Romulo, kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.
Romulo, kariyerinin en verimli sezonunu yaşıyor.

Göztepe’nin Brezilyalı futbolcusu Romulo Cardoso, bu sezon Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası’nda attığı 15 gol ve yaptığı 10 asistle 25 gole direkt katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin 23 yaşındaki santraforu Romulo Cardoso, şu ana kadar lig ve kupada sergilediği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig’de kaydettiği 11 golün yanında yaptığı 9 asistle de Göztepe’nin bu sezon gösterdiği performansta büyük pay sahibi oldu. Benzer katkıyı Türkiye Kupası’nda da gösteren Romulo, yarı finale kadar ilerleyen sarı-kırmızılılarda forma giydiği 4 maçta 4 gol 1 asist üretmeyi başardı. Romulo, Göztepe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 29 karşılaşmada forma giyerken 15 gol 10 asiste imza atarak 25 gole doğrudan katkı sağladı.


Asist krallığında zirveye oynuyor


Sarı-kırmızılı formayla ligde 11 gol atan Romulo Cardoso, yaptığı asistlerle de ön plana çıkıyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu, 9 kez gol pası vererek asist krallığında zirveyi yakından takip ediyor. Asist krallığı yarışında ilk sırada 11 asist ile Fenerbahçeli Dusan Tadic bulunurken, ikinci sırayı ise 9’ar asistle Galatasaraylı Yunus Akgün ve Romulo paylaşıyor.


Avrupa devlerinin takibinde


Bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Romulo Cardoso, ilk olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin dikkatini çekse de Avrupa’nın önemli takımları Brezilyalı oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Hollanda ekiplerinden Feyenoord’un transfer listenin ilk sırasında Brezilyalı oyuncunun olduğu ifade edilirken, bir diğer Hollanda kulübü Ajax’ın da 23 yaşındaki golcüyü transfer etmek istediği belirtildi. Sezonun tamamlanıp yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte kulüpler arasında resmi adımların atılması bekleniyor.

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