PREMİER LİG

Guardiola Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Manchester City'nin başında bu sezon Premier Lig'de çıktığı 18 maçta 18 galibiyet alan ve takımını şampiyonluğun favorisi haline getiren Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri hakkında sürpriz bir açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City'nin başında bu sezon Premier Lig'de 18'de 18 yapan Guardiola, İngiltere'de adından söz ettiriyor.

Manchester City'nin başında bu sezon Premier Lig'de 18'de 18 yapan Guardiola, İngiltere'de adından söz ettiriyor.

Fotoğraf: Reuters

Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı.

Premier Lig'de 18 de 18 yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan İngiliz ekibinde herkes Avrupa'nın 1 numaralı kupasının hayalini kuruyor. Konuyla ilgili olarak Manchester City teknik direktörüne kupanın favorisi soruldu.

İşte muhabirle Guardiola arasında yaşanan o konuşma;

  • Muhabir: Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak kendinizi görüyor musunuz?
  • Guardiola: "Messi hangi takımda oynuyor?"
  • Muhabir: "Barcelona"
  • Guardiola: "O zaman onlar favori."


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