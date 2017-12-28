Guardiola Şampiyonlar Ligi favorisini açıkladı

Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini açıkladı.

Premier Lig'de 18 de 18 yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan İngiliz ekibinde herkes Avrupa'nın 1 numaralı kupasının hayalini kuruyor. Konuyla ilgili olarak Manchester City teknik direktörüne kupanın favorisi soruldu.

İşte muhabirle Guardiola arasında yaşanan o konuşma;

Muhabir: Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak kendinizi görüyor musunuz?

Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olarak kendinizi görüyor musunuz? Guardiola: "Messi hangi takımda oynuyor?"

"Messi hangi takımda oynuyor?" Muhabir: "Barcelona"

"Barcelona" Guardiola: "O zaman onlar favori."



